По всей видимости, решение было принято на заседании фракции ЛДПР.

Бывший губернатор, депутат Госдумы кроме Владимирской будет курировать ещё четыре региона: Ивановскую, Рязанскую, Костромскую и Тульскую области. Об этом Владимир Владимирович сообщил через свои соцсети.По всей видимости, решение было принято на заседании фракции ЛДПР.Ранее экс-глава заверил, что будет помогать 33-му региону на федеральном уровне, поэтому и меняет пост губернатора на парламентский мандат.Напомним, что 29 сентября он с себя полномочия руководителя субъекта, так как был избран в ГД по спискам либерально-демократической партии.