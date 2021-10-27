Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин прокомментировал скандальное решение Апелляционного суда Амстердама.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин прокомментировал скандальное решение Апелляционного суда Амстердама.Суд в Нидерландах решил, что скифское золото, которое в 2014 году прибыло на временную выставку в страну из музеев Крыма, должно быть передано в Киев. На полуострове такое решение, ожидаемо, вызвало недоумение."Нами приводились, как нам кажется, безупречные аргументы о принадлежности этих предметов Крыму, крымской истории, о наличии изучения их в крымских музеях", – цитирует директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина. Он констатировал, что эти аргументы, к сожалению, не оказались в достаточной степени действенными."Просто потому что процесс носил исключительно политизированный характер", – подчеркнул Андрей Мальгин.По его словам, вердикт Апелляционного суда Амстердама можно охарактеризовать исключительно как узаконенное похищение. С такой оценкой согласен и советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он предложил повесить таблички "Украдено Украиной в Амстердаме" на том месте, где некогда выставлялось скифское золото.Напомним, в 2014 году коллекцию скифского золота вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. Пока они выставлялись за границей на полуострове произошел референдум о воссоединении с Россией. Воспользовавшись этой коллизией суд Амстердама решил не возвращать экспонаты, а передать их Украине. Судебное разбирательство длилось несколько лет.