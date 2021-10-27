Введенные в Москве с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни помогут снизить темпы распространения коронавируса и разорвать цепочки заражения. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, как будет жить столица в длинные выходные.

Введенные в Москве с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни помогут снизить темпы распространения коронавируса и разорвать цепочки заражения. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, как будет жить столица в "длинные" выходные.о введении нерабочих дней подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Мера распространяется на все предприятия и организации столицы.В период нерабочих дней все медицинские организации, в том числе частные, будут оказывать помощь в обычном режиме. Стоматологии будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. Также на "длинных" выходных продолжат работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки и магазины, где доля продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар при помощи доставки.Для получения помощи пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития по телефону: +7 495 870-45-09. Сотрудники столичной социальной службы принесут на дом продукты, лекарства и товары первой необходимости.На период нерабочих дней также прекращается работа ресторанов и кафе. Возможность работы на вынос и доставки сохраняется.Временно приостанавливают работу и все городские школы, организации дополнительного и спортивного образования. Власти столицы рекомендовали избежать поездок в места массового скопления людей.Госуслуги в период нерабочих дней можно получить онлайн на портале mos.ru. Центры госуслуг "Мои документы" будут оказывать только услуги по регистрации смерти и расторжению брака (по ранее поданным заявлениям).Также будут закрыты кинотеатры, цирки, зоопарки, детские игровые комнаты в помещениях. Массовые мероприятия отменяются. В театры и музеи можно будет попасть только при наличии QR-кода и масок.Метро, МЦК, МЦД и наземный общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Транспортные карты школьников также будут действовать. При этом временно будет приостановлен льготный проезд для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.