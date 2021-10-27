Экс-соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол сделал громкое заявление о нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

Экс-соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол сделал громкое заявление о нынешнем главе государства Владимире Зеленском.Эксперт считает, что финансирование "опросаЗеленского" партией "Слуга народа" не что иное, как грубое нарушение закона и коррупция в особо крупных размерах. Черновол задался вопросом: где результаты, оценка опроса и деньги?По словам экс-депутата Рады, эта тема стала криминальной. Он заявил, что партия дала президенту Украины взятку напроведение его опроса, а он ее принял.Более того, эксперт добавил, что украинский лидер в мировых СМИ стал практически воплощениемворовства и взяточничества. "Зеленский сталвизуализацией коррупции", – заключил Тарас Черновол.Как писали "Дни.ру", рейтинг Владимира Зеленского вновь . Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что президент Незалежной копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.Напомним, еще месяцем ранее Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов два года назад за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что многие жители Украины разочаровались в политике.