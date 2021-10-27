27 октября 2021 года «Энергосбыт Волга» принял участие в торжественной церемонии открытия...

27 октября 2021 года «Энергосбыт Волга» принял участие в торжественной церемонии открытия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Организатором фестиваля выступил «Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области» при поддержке администрации Владимирской области и администрации г. Владимира.До конца ноября во Владимире пройдёт серия мероприятий для школьников и студентов: детский праздник энергобезопасности, творческие конкурсы, тематические викторины, экскурсии на предприятия энергетики и производственные площадки заводов-изготовителей энергосберегающего оборудования. В рамках фестиваля будет организована высадка аллеи на территории ВлГУ.Для студентов будут проведены лекции с руководителями энергокомпаний, в школах города будут проведены открытые уроки по вопросам энергосбережения и электробезопасности. Для участников фестиваля будет организована тематическая беседа с представителями Природоохранной прокуратуры.«Один из принципов социально ответственной компании – забота об окружающей среде. Популяризация бережного отношения к энергоресурсам, использование современных энергоэффективных технологий в быту и на предприятии – еще один шаг на пути к формированию осознанного потребления и ответственного отношения людей к экологии планеты и её будущему. Особенно важно, что бережное отношение к энергоресурсам формируется у молодёжи. Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля #ВместеЯрче беречь природу и энергию и своим делами подавать личный пример близким, знакомым и друзьям!», – отметил в приветственном слове к участникам фестиваля генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.