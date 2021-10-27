ВТБ внедрил опцию бесконтактного снятия наличных с цифровых дебетовых и кредитных карт по QR-коду в банкоматах. Вся операция проводится в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без касания экрана ..

ВТБ внедрил опцию бесконтактного снятия наличных с цифровых дебетовых и кредитных карт по QR-коду в банкоматах. Вся операция проводится в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без касания экрана банкомата. Функционал доступен для пользователей iOS и Android.Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту достаточно отсканировать QR-код на главном экране банкомата ВТБ. Сделать это можно через камеру телефона, приложение ВТБ Онлайн или стороннее приложение для распознавания QR-кодов. Затем необходимо выбрать цифровую карту и указать сумму операции. Выдача наличных произойдет после ввода проверочного кода, а чек сохранится в истории приложения.«Мы заботимся о безопасности своих клиентов и в разгар новой волны пандемии внедряем дополнительную возможность снимать наличные в банкоматах бесконтактно. Наша стратегическая задача – на постоянной основе упрощать проведение операций в устройствах самообслуживания и минимизировать использование пластиковых карт. Снятие наличных по цифровым картам – это простой и удобный способ минимизировать лишние контакты и одновременно позаботиться о защите окружающей среды, что отвечает нашей ESG-стратегии», – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.Первоначально денежные средства можно было снять лишь с мастер-счетов через пункт меню «Услуги без карты». Затем QR-код для удобства клиентов был выведен на основной экран, и для пользователей мобильных устройств на базе IOS появилась возможность снятия наличных с цифровых дебетовых и кредитных карт. Теперь всё это стало доступно и пользователям смартфонов на базе Android.