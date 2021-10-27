За езду без прав на электросамокате жителя города Кольчугино оштрафовали на 5 000 рублей. В августе этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД и составили на него административный

За езду без прав на электросамокате жителя города Кольчугино оштрафовали на 5 000 рублей. В августе этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД и составили на него административный протокол. Передвигался водитель на двухколесном электросамокате KUGOO M4 PRO, номинальной мощностью двигателя более 0,25 кВт, с максимальной скоростью до 50 км/ч. Суд пришел к выводу, что такие технические