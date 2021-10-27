Они пробудут в регионе до 12 ноября.

Во Владимирскую область для помощи в борьбе с коронавирусом прибыла бригада медиков из Ставрополя. Они приступили к работе во владимирской клинической больнице №5. Еще несколько человек начали помогать в ОКБ.Врачи и медсёстры направлены в регионы по поручению Президента РФ. Основная задача - оказание консультативной и лечебной помощи пациентам с COVID-19.Горбольницу №5 временно пополнили врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. Они пробудут в регионе до 12 ноября.Напомним, что в конце прошлого года в ковидариях Владимира , которые помогали лечить больных коронавирусом.