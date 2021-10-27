На днях состоялась народная приёмка второго этапа реновации.

Во Владимире чиновники вместе с жителями проверили надёжность благоустройства парка «Добросельский». Кроме горожан и Андрея Шохина, в мероприятии приняли участие депутаты и представители подрядчика.На первом этапе здесь обустроили основные коммуникации, прогулочные аллеи и цветочные клумбы, построили открытый ФОК, большой детский городок, велосипедные дорожки, огороженную площадку для выгула собак и установили садовую мебель.На второй стадии реновация затронула монтаж уличного освещения и сети коммуникаций.«Закольцевали велодорожку, обустроили аллеи и центральную площадь, построили скейт-парк. Завершающий этап запланирован на 2022 год», - напомнили в мэрии.В горадминистрации добавили, что горожане считают главную зону отдыха восточного района современной, интересной и безопасной.«Сквер преобразился. Подрядчик во время работ адекватно реагировал на замечания жителей», - подчеркнула лидер инициативной группы владимирцев Мария Щегловская.Жителям понравилось зонирование – шумные объекты равноудалены от мест для спокойного и тихого отдыха. Депутаты горсовета отметили, что 15 гектарам общественного пространства требуется охрана и видеонаблюдение.«Год назад сторож пытался увещевать великовозрастных детин, резвившихся по ночам на аттракционах для малышей, но в результате два элемента попросту сломали. Теперь они нуждаются в дорогостоящем ремонте», - сетуют владимирцы.Особое внимание комиссия обратила на крепёж скамеек. Вместо анкеров, которые соединяли бы их с асфальтом или плиткой, проверяющие увидели прутья из поржавевшей арматуры.«Весной начале весеннего сезона основание скамеек надёжно забетонируют», - заверил начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.Собравшихся такой вариант не устроил. В результате присутствующие договорились, что подрядчик исправит недостатки в течение недели.В ближайшее время власти рассмотрят вопрос об организации постоянного патрулирования парка силами полиции и народных дружин Фрунзенского района.