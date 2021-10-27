Эксперты британской консалтинговой компании Studee учитывали ряд параметров. Среди них – стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета и количество входящих в международные рейтинги вузов.

Эксперты британской консалтинговой компании Studee учитывали ряд параметров. Среди них – стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета и количество входящих в международные рейтинги вузов.Также аналитики оценивали количество молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, свободы слова и безопасности, качество и доступность продуктов питания.У каждого студента должна быть возможность учиться за границей, заявила руководитель консалтинговой компании Studee Джина Гавиланес. Она отметила, что иностранным учащимся сложно найти подходящее жилье.В рейтинге британских аналитиков Москва заняла 84-е место. Три других российских города – Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск – оказались на 98-й, 99-й и сотой строчках соответственно.Первое место заняла столица Японии Токио. Также в пятерку вошли Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида. Лучшим городом для студентов в Европе признан Дублин – столица Ирландии заняла в рейтинге 13-е место.Ранее эксперты международной консалтинговой компании Resonance Consultancy Москву на четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира. Аналитики оценивали туристическую привлекательность, удобство для жизни, возможности работы и ведения бизнеса и другие показатели.В рейтинге лучших городов мира российская столица уступила лишь Лондону, Парижу и Нью-Йорку. При этом Москва опередила Токио, Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и другие мегаполисы.