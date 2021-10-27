На сайте Активный гражданин запущено новое голосование.

На сайте "Активный гражданин" запущено новое голосование.Минувшим летом в московских парках было запущено множество новинок. Лучшую из них столичные власти предложили выбрать горожанам, чтобы делать общественные пространства еще привлекательнее.За победу в народном голосовании поборются обновленный фонтан, кинотеатр под открытым небом, розарий, детская площадка, скейт-парк и троллейная трасса. Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать один из представленных мест или предложить свое. Предусмотрен вариант "Затрудняюсь ответить".Так, в "Сокольниках" обновили большой розарий с редкими сортами цветов, прогулочными дорожками, беседками, лавочками и перголами. Фонтанная площадь тоже стала точной притяжения в одном из популярных парков Москвы. Там есть круглый многоуровневый подиум, подходящий и для отдыха, и для работы на свежем воздухе.В парке Олимпийской Деревни на западе столицы появилась троллейная трасса длиной более 400 метров. Она протянута над прудами. Прокатиться над водой и полюбоваться видами города с высоты могут все желающие.Для любителей экстрима в парке у Джамгаровского пруда есть новый скейт-парк. Там оборудовали рампы, рейлы и другие фигуры для трюков. Разрешено кататься не только на скейтбордах, но и на BMX-велосипедах, самокатах и роликах.Те, кто любит смотреть фильмы под открытым небом, точно оценят летний кинотеатр в парке "Ангарские пруды", открывшийся после капитального ремонта. Там можно устраивать не только кинопоказы, но и творческие встречи, а также мастер-классы.Современная игровая площадка появилась в сквере по Олонецкому проезду. Там есть качели, песочница и интерактивный центр с упражнениями на ловкость и скорость реакции.Напомним, в 2014 году был запущен проект "Активный гражданин". За семь лет к нему присоединились свыше пяти миллионов человек. Принимая участие в опросах и обсуждениях, участники проекта решают судьбу тех или иных мест в городе. За все время состоялось более пяти тысяч голосований. С прошлого года горожане могут направлять накопленные баллы на благотворительность.