Шагнули в небо. На аэродроме Добрынское в Суздальском районе прошли тренировки и практические...

Шагнули в небо. На аэродроме "Добрынское" в Суздальском районе прошли тренировки и практические занятия летных экипажей и спасателей МЧС России. В совместных тренировках приняла участие наш корреспондент Юлия Шувалова....но прежде чем сделать бесстрашный шаг в небо, спасатели-десантники сначала отрабатывают все элементы прыжка с парашютом на земле. Учесть нужно всё, в том числе и возможность отказа парашюта.Евгений Курносов, заместитель начальника отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:- Мы вводим в действие запасной парашют. Запасной парашют при полном отказе вводится моментально, при этом выбрасываем кольцо и прогибаемся назад. Максимально выгнувшись, чтобы воздух наполнил купол запасного парашюта и мы совершили безопасное снижение.После этого спасатели отправляются в макет воздушного судна. На деле - это обычная комната со скамейками, но халтурить здесь нельзя. Энергичное отделение от летательного аппарата - залог хорошего прыжка, говорят спасатели. И особое внимание- правильному приземлению. Ноги должны быть плотно сжаты, ступни параллельно земле.Участвуют в тренировках и практических занятиях 68 спасателей из Тулы, Москвы и Московской области. Когда инструктаж успешно пройден, время укладывать парашют.Владимир Верхозин, начальник отдела спасателей-десантников "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"МЧС России:- Уложить парашютную систему на "пятерку" - это 45 минут, на оценку "хорошо" - 50 минут, и на оценку "удовлетворительно" один час.Затем каждый спасатель подгоняет парашютную систему под себя. Здесь есть правило... Чем крепче, тем меньше будет болтать в воздухе. Десантироваться спасатели будут с вертолета МИ-8. На высоту в тысячу метров он поднимается за 5 минут.Юлия Шувалова, корреспондент:- Прыжки с парашютом из вертолета МИ-8 будут совершаться через боковую дверь по левому борту и через грузовой отсек, створки которого были предварительно сняты.Гул винтов задает ритм, говорят спасатели. Они начинают выходить по одному, на скорости сто сорок километров в час и выше. Спасатели быстро исчезают в потоке воздуха и через пару секунд уже открывают парашюты. Скорость снижения 5 метров в секунду. Такие навыки в будущем помогут в оперативном тушении огня в труднодоступных районах и не только...Валерий Штыкель, командир воздушного судна:- Именно этот вертолет последние года 3 участвует в основном в перевозке больных по санрейсам дежурит. Его коллега, точно такой же вертолет, сейчас в Семязино на регламентах. В этому году... пожары Саровские... 2 раза они в этом году образовались. Он работал там. Этот самолет ему помогал уже в конце второго пожара.Тренировки проходят 4 раза в год. Каждый спасатель должен выполнить не менее 6 прыжков. Отрабатывают и беспарашютное десантирование с помощью веревки. Хотя это и тренировка, условия все равно экстремальные. Усложняют задачу погодные условия.Игорь Кутровский, начальник "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:- Ветер сильный, но нормально. Спасатели справляются хорошо.У профессиональных спасателей-десантников уже более ста прыжков, но выходя из вертолета все равно всегда присутствует волнение, но не потому что страшно, а потому, что от их действий зависят жизни людей.Юлия Шувалова. Семён Карпов. "Вести-Владимир"