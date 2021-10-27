Злоумышленники, угрожая ножом, связали пожилого человека скотчем и потребовали отдать им денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в разбое в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в квартиру 78-летнего пенсионера, расположенную на 15-й Парковой улице, позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее в помещение и предложил кофе, на что она согласилась. Когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла входную дверь, и в квартиру вошли двоих мужчин. Незваные гости, угрожая ножом, связали пожилого человека скотчем и потребовали отдать им денежные средства. Спустя некоторое время злоумышленники нашли сбережения пенсионера и скрылись с похищенным. Сумма ущерба составила около 3 млн 700 тысяч рублей. Сумев освободиться от скотча, потерпевший позвонил в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка, приезжие из другого региона России. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание их соучастника.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73