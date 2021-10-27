Во дворе дома №35б по проспекту Ленина вспыхнули две иномарки. ЧП произошло глубокой ночью – сообщение о возгорании в МЧС поступило 2.40. Горели два автомобиля, припаркованные рядом. Была

Во дворе дома №35б по проспекту Ленина вспыхнули две иномарки. ЧП произошло глубокой ночью – сообщение о возгорании в МЧС поступило 2.40. Горели два автомобиля, припаркованные рядом. Была угроза распространения огня на третью машину. Судя по фото с места происшествия, до основания кузова выгорел минивэн и кроссовер БМВ. Площадь пожара 10,5 квадратных метров. Третий автомобиль