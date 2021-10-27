Октябрьское заседание Совета народных депутатов Владимира прошло в дистанционном формате. Следить за ним журналисты могли по видеотрансляции. В начале народные избранники освободили

Октябрьское заседание Совета народных депутатов Владимира прошло в дистанционном формате. Следить за ним журналисты могли по видеотрансляции. В начале народные избранники освободили муниципальную управкомпанию ЖКХ от перечисления 10 процентов чистой прибыли в бюджет города. Предприятие должно было перечислить средства за прошлый год. 2020-й выдался тяжёлым для всех. Многие жители задолжали за коммунальные услуги. Сергей Литвинкин,