По словам потерпевшего, он заказал мягкую мебель, произвел полную оплату, однако, товар не получил...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в нескольких эпизодах мошенничества.В дежурную часть МО МВД России «Московский» обратился 45-летний житель столицы. Как стало известно, мужчина заказал мебель в одном из магазинов. Однако оплаченный товар так и не был ему доставлен. Материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей.Также в полицию с аналогичным заявлением обратился еще один гражданин. По словам потерпевшего, он заказал мягкую мебель, произвел полную оплату, однако, товар не получил. Материальный ущерб составил более 370 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на территории Московского региона. Ею оказалась 39-летняя женщина.Как установили оперативники, злоумышленница работала в мебельном магазине, расположенном на 23 км Киевского шоссе. Женщина вводила в заблуждение покупателей и получала от них денежные средства за заказанную ими мебель, доставка которой впоследствии не осуществлялась.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны вышеуказанной гражданки, просьба сообщить о случившемся в службу «02» (с мобильных телефонов – «102»).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27