Распространённость виртуальных покупок бьёт все рекорды! Вряд ли кто-нибудь буквально пять-семь лет назад мог представить, что шопинг в глобальной сети станет вполне обычным делом.

При этом освоить столь простую науку под силу не только молодёжи, но и представителям взрослого населения.

Важно отметить, что внешнеторговые порталы, отличающиеся разнообразием ассортимента продукции и лояльностью своей ценовой политики, в настоящее время представляют особый интерес для потребителей. При размещении заказов во всемирно популярной Китайской торговой зоне Алиэкспресс необходимо выполнять 5post ru отслеживание заказов. Сроки доставки часто заставляют потребителя сильно нервничать, но, когда вы прекрасно осознаете и, точно знаете, где именно располагаются сейчас заказанные товары, это позволяет успокоиться и «выдохнуть». Несколько специализированных поисковых ресурсов, таких как «ГдеПосылка», теперь помогают держать ситуацию под полным контролем.

Ключевые задачи и функционал сервиса «ГдеПосылка»

Ключевой задачей описываемого ресурса является возможность отследить посылку по уникальному идентификатору, называемому трек-кодом. Каждой посылке при отправлении присваивают личный буквенно-цифровой номер, который можно использовать, чтобы легко определить последнее местонахождение почтового отправления на пути от продавца к покупателю. Для удобства юзеров веб-сайт «ГдеПосылка» предоставляет ряд дополнительных возможностей, полезных для пользователя. В частности, можно автоматически получать уведомления на виртуальную почту об обновлении статуса отправления после того, как бандероли прошли промежуточные контрольно-пропускные пункты или центры сортировки почты.

Стоит отметить, что в настоящее время описываемый сервис обслужил уже более миллиона приложений, что говорит о том, что количество онлайн-шопоголиков постоянно только увеличивается. Соответственно, это значит, что спрос на онлайн-торговые платформы в ближайшее время будет только увеличиваться, в результате чего услуги специальных поисковых порталов все время будут пользоваться спросом.