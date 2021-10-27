Учитель истории и обществознания школы №17 Анна Тюкова заняла 3 место на Всероссийском конкурсе...

Учитель истории и обществознания школы №17 Анна Тюкова заняла 3 место на Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. Его организаторами выступили Российское историческое общество и фонд «История Отечества».В этом году конкурс был проведен уже в третий раз. Тематика этого года – «Культура и история малой родины».Конкурс состоял из трех этапов. Третий, очный этап конкурса проходил в Москве в формате краеведческого фестиваля. В финал вышли 27 победителей. Всего же было подано 178 заявок от представителей 50 регионов из восьми федеральных округов.Владимирскую область представляла учитель истории и обществознания школы №17 Анна Тюкова. К слову, это не первый опыт участия ковровчанки во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. В прошлом году она стала лауреатом регионального этапа.Фото: ВК «Подслушано Ковров»