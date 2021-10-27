Многие наверняка уже слышали о пенсионных банковских картах. Однако не все знают, в чём их плюсы и как такие карты можно оформить. Разобраться в этом нам поможет региональный директор ..

Многие наверняка уже слышали о пенсионных банковских картах. Однако не все знают, в чём их плюсы и как такие карты можно оформить. Разобраться в этом нам поможет региональный директор Владимирского операционного офиса ПСБ Виктор Демидов.1) Кто может оформить пенсионную карту?могут оформить все, кто достиг пенсионного возраста, у кого есть пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии Пенсионным фондом России. А также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев, и те, у кого есть документ о назначении социальных государственных выплат и (или) пособий, справка об инвалидности.2) Какие преимущества даёт пенсионная карта?Первое и самое очевидное преимущество пенсионной карты в том, что не нужно каждый раз ходить в банк или на почту, чтобы получить свою пенсию. Пенсия начисляется на карту автоматически, и при подключенной услуге sms-инфомирования на телефон поступает уведомление с указанием суммы зачисления на счёт.Получив пенсию на карту, её владелец может:Бесплатно снять наличные до 30 000 рублей в месяц в банкомате любого банка при зачислении пенсии ПФР на карту.Бесплатно перевести деньги в любой банк, на любые карты по номеру телефона до 100 000 рублей в месяц.Расплатиться картой в магазинах, аптеках, транспорте и т.д., причём бесконтактно – просто приложив её к терминалу.Оплатить услуги ЖКХ без комиссии в мобильном и интернет-банке.Совершать интернет-покупки, что особенно актуально сейчас.3) Предусмотрен ли возврат части потраченных средств по пенсионной карте?Чем больше безналичных платежей, тем больше дополнительных преимуществ можно получить по пенсионной карте. Если расплачиваться картой, например, в аптеках и на АЗС, можно возвращать до 3%1 от стоимости товара (при присоединении к программе лояльности «Кэшбэк», подробности которой вы можете уточнить в офисах или на ).Дополнительно можно получать возврат части потраченных средств по .Кроме того, на остаток по счёту пенсионной карты 2 в рублях (при условии наличия остатка свыше 3 000 рублей).4) Нужно ли платить за пенсионную карту и её обслуживание?Пенсионная карта оформляется бесплатно, при этом платить за годовое обслуживание карты тоже не нужно. Кроме того, к своей основной пенсионной карте можно бесплатно выпустить ещё одну дополнительную карту (ей может пользоваться, к примеру, ваш супруг, супруга) или кто-то из близких).5) Обязательно ли получать пенсию в банке, выпустившем карту?Если карта уже есть, то можно в другом банке оформить ещё одну и пользоваться преимуществами, которые она предоставляет.При оформлении пенсионной карты в ПСБ в пакете документов выдают реквизиты счёта карты с памяткой о том, как начать получать пенсию в банке. Оформить перечисление пенсии можно прямо в офисе банка, не посещая офис ПФР, что сэкономит время.Подать заявление можно несколькими способами:направить заявление о доставке пенсии в Пенсионный фонд в офисе банка;обратиться с реквизитами счёта своей пенсионной карты в территориальное подразделение Пенсионного фонда по месту регистрации;обратиться с реквизитами счёта своей пенсионной карты в МФЦ;отправить заявление в электронном виде через портал gosuslugi.ru.6) Можно ли оформить карту военным пенсионерам и получать на неё ветеранские выплаты?Можно. Будучи опорным банком оборонно-промышленного комплекса, ПСБ предлагает пенсионные карты не только для военных пенсионеров, но и пенсионерам всех силовых структур (МВД, МЧС и т.д.), а также ветеранам боевых действий и военнослужащим предпенсионного возраста (клиентам в возрасте 35 лет и старше, предъявившим в офисе банка действующее удостоверение личности военнослужащего или служебное удостоверение иного силового ведомства).Чтобы получать пенсию на пенсионную карту ПСБ, военным пенсионерам необходимо подать заявление с реквизитами счёта карты в военный комиссариат по месту регистрации или в пенсионное подразделение иного силового ведомства, организующего выплату пенсии. А для получения на карту ветеранских выплат нужно обратиться в территориальное подразделение ПФР по месту жительства, или в МФЦ, либо отправить заявление через портал gosuslugi.ru.Операционный офис «Владимирский»Адрес: 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 25.Телефоны для связи:Круглосуточный контакт-центр 8-800-333-03-03 www.psbank.ru1 Кешбэк 3 % начисляется только за покупки в аптеках и на АЗС. Кешбэк начисляется в кешбэк-баллах, которые конвертируются по курсу 1 кешбэк-балл=1 рубль. Максимальное количество баллов за отчетный период - до 3000 баллов. Отчётным периодом считается календарный месяц. Баллы начисляются 1 раз в месяц общей суммой до 20 числа календарного месяца, следующего за отчетным. Начисление бонусных баллов Cash back регулируется Программой лояльности «Кэшбэк» (в рамках Правил участия физических лиц в программах лояльности в ПАО «Промсвязьбанк») и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кэшбэк», размещенными на сайте Банка по ссылке .2 Ставка начисления процентов на остаток по с 04.10.2021: до 3 000 рублей включительно - 0%, от 3 000,01 рублей до 100 000 рублей включительно - 6%, от 100 000,01 рублей - 4%. Проценты начисляются банком за каждый календарный месяц на фактический остаток средств на счете на начало каждого дня в течение такого месяца, за исключением дня и(или) дней, на начало которых остаток средств на счете не превышал размер соответствующего установленного для счета порогового значения остатка средств на счете. Проценты, начисленные за соответствующий календарный месяц, выплачиваются банком в последний календарный день текущего месяца. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кешбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кешбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях для физических лиц ПАО "Промсвязьбанк" вы можете на сайте банкаИнформация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой, носит информационный характер. ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия № 3251 ЦБ.