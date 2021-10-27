Плановых показателей по переписи населения Владимирская область не достигла. О промежуточных итогах акции рассказал глава Владимирстата Александр Быков. 53 строчку среди других субъектов

Плановых показателей по переписи населения Владимирская область не достигла. О промежуточных итогах акции рассказал глава Владимирстата Александр Быков. 53 строчку среди других субъектов занимает 33 регион спустя две недели с момента старта переписной кампании в стране. Участие в этом масштабном госпроекте приняли чуть больше 33 процентов населения области. А задача была через 14 дней пройти