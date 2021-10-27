Фигурант, уроженец соседнего региона, похитил с витрины планшет и скрылся.

Сотрудниками УМВД России по городу Владимиру по подозрению в причастности к совершению кражи из магазина задержан 35-летний уроженец соседнего региона, временно проживающий во Владимире.Установлено, что в июне текущего года фигурант, находясь в одном из магазинов электронной и бытовой техники, похитил с витрины товар. Воспользовавшись тем, что персонал магазина занят, злоумышленник взял планшет, стоимостью более 17 000 рублей, после чего скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с видеокамер. В результате личность злоумышленника и его местонахождение были установлены.В настоящее время в отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению иных имущественных преступлений.