Когда потерпевший вышел из машины и отвлекся, злоумышленник открыл переднюю пассажирскую дверь и похитил из салона сумку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Капотня г. Москвы задержали 40-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь на стоянке одного из торговых комплексов на улице Верхние поля, обратил внимание, что водитель автомобиля «Мерседес» пересчитывает деньги. После того, как мужчина вышел из машины и отвлекся, злоумышленник открыл переднюю пассажирскую дверь и похитил из салона сумку, в которой находились денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18