Знакомая рассказала, что ее родственник работает в жилом комплексе и имеет возможность продать будущую недвижимость по льготным условиям...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 29-летнюю москвичку, подозреваемую в мошенничестве с покупкой квартиры и бытовой техники.Предварительно установлено, что в августе 2020 года злоумышленница, работающая вместе с 35-летней жительницей столицы в одной организации, предложила ей помощь в покупке квартиры в строящейся новостройке. Знакомая рассказала, что ее родственник работает в жилом комплексе и имеет возможность продать будущую недвижимость по льготным условиям. Она также предложила помощь в приобретении бытовой техники в новую квартиру. Введенная в заблуждение потерпевшая согласилась и передала знакомой часть денежных средств в качестве предоплаты. Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в полицию. Общий материальный ущерб составил 2.7 млн рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую - 29-летнюю местную жительницу. Установлено, что задержанная не имела реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, а похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22