Члены общественного совета при проведении аттестации пользуются правом совещательного голоса.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова приняла участие в работе аттестационной комиссии. Общественники включены в составы аттестационных комиссий во всех территориальных органах МВД России и наделены правом совещательного голоса.На текущем заседании комиссии под руководством заместителя начальника УМВД России по Владимирской области полковника внутренней службы И.А. Хомякова были рассмотрены вопросы внеочередной аттестации сотрудников в связи с переводом на вышестоящую должность в органах внутренних дел, плановой аттестации действующих сотрудников, а также вопрос о приеме на службу. В целях соблюдения мер по профилактике коронавирусной инфекции заседание комиссии состоялось в режиме видеоконференцсвязи.Татьяна Сидорова вместе с членами комиссии в ходе беседы с аттестуемыми сотрудниками интересовалась наличием опыта и навыков, необходимых для выполнения новых обязанностей, мотивами выбора сотрудниками направления деятельности в органах внутренних дел. Председатель общественного совета отметила, что мнение общественности особенно важно при рассмотрении кандидатов для назначения на должности дежурного, участкового уполномоченного полиции, инспектора ГИБДД. Служба в этих подразделениях, по мнению общественницы, требует особых коммуникационных навыков.По итогу заседания комиссия с учетом пожеланий Председателя общественного совета приняла одобрительное решение по каждому аттестуемому сотруднику.