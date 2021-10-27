Врач скончался 8 февраля 2021 года.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил аведующего отделением анестезиологии и реанимации Гороховецкой ЦРБ Александра Середу орденом Пирогова. Он получил его за вклад в борьбу с коронавирусом.Напомним, что 8 февраля доктор умер от COVID-19. Спасая тяжелобольных пациентов, он не уберёг себя.«Вся трудовая деятельность Александра Викторовича прошла в Гороховецкой центральной районной больнице. Он отдал медицине 26 лет жизни», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Ранее 12 владимирских медиков уже были награждены посмертно орденом Пирогова.