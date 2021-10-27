Наряду с обычным взрослым туризмом существует и детский. Что это такое, для чего необходимо...

Наряду с обычным взрослым туризмом существует и детский. Что это такое, для чего необходимо развивать данное направление и с какими трудностями детский туризм столкнулся в период пандемии в интервью «Вестям» рассказала руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова.