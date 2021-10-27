Продолжается всероссийская перепись населения. Сегодня во Владимире подвели ее промежуточные...

Продолжается всероссийская перепись населения. Сегодня во Владимире подвели ее промежуточные итоги.По словам руководителя Владимирстата Александра Быкова, на текущий момент "переписали" 33 процента населения региона. Процесс идет с небольшим опозданием. До конца переписи осталось тринадцать дней.Её результаты помогут правильно распределить средства федерального бюджета между регионами - на учебные и медицинские учреждения, проведение газа. Поэтому Александр Быков призвал жителей Владимирской области активнее участвовать в переписи. Среди отстающих территорий Александровский и Киржачский районы, города Гусь-Хрустальный и Владимир.Александр Быков, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области:- Не нужно бояться, что по итогам переписи придут налоговики и обложат дополнительными налогами. Мы не спрашиваем кто и сколько заработал. Все вопросы, которые есть в переписных листах, они только том какой источник средств к существованию. То есть каким видом деятельности занят человек. Не нужно даже называть предприятие. Достаточно сказать, что сапожник, портной и т.д.Самый удобный способ принять участие в "переписи" - это онлайн формат, через сайт "Госуслуги".Кстати, у граждан есть возможность выиграть призы за участие. Для этого необходимо написать отзыв на сайте госуслуг. Самые оригинальные получат сувениры и памятные подарки.