В территориальный отдел полиции обратился представитель энергетической компании. Он сообщил о хищении силового кабеля.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из столичной Госавтоинспекции пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в краже высоковольтных проводов.В территориальный отдел полиции обратился представитель энергетической компании. Он сообщил о хищении силового кабеля.Следователем Следственного управления УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона сотрудниками полиции при участии коллег из Росгвардии были задержаны пятеро предполагаемых участников группы. Ими оказались одна женщина и четверо мужчин, уроженцы Республики Дагестан и Оренбургской области, двое из которых ранее были судимы. Похищенные провода были обнаружены в автомобиле злоумышленников.Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк