Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства...

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к станции метро Прокшино.В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия в районе станции метро Прокшино пресечено более 400 нарушений различного вида, среди которых нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности и иные административные правонарушения.Проведенным анализом установлено, что на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы благодаря принятым мерам удается сохранить стабильную оперативную обстановку.В текущем году на территории МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы снизилось общее количество зарегистрированных преступлений на 11,6%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступных деяний на 10,6%.Продолжает снижаться регистрация таких составов преступлений, как убийство (-42,9%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (-33,3%), разбойные нападения (-60,0%) и грабежи (-47,6%), мошенничества (-11,9%), кражи из квартир (-77,8%), кражи автомобилей (-55,3%).При этом число изнасилований остается на уровне аналогичного периода 2020 года – 3 зарегистрированных преступления, а процент их раскрываемости составил 100%.В некоторых СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что на территории поселения Сосенское отмечается рост количества преступлений против личности. Эти утверждения не соответствуют действительности. На территории поселения за истекший период 2021 года не было зарегистрировано ни одного преступления против половой неприкосновенности, а также тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, вымогательства. За указанный период 1 факт кражи и 3 факта мошенничества.Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий, направленный на пресечение совершения преступных деяний, а также обеспечение безопасности граждан, проживающих на указанной территории.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве