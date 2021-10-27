Злоумышленник при помощи специального устройства произвел дистанционную блокировку сигнализации и центрального замка припаркованной иномарки, после чего проник в авто и похитил имущество...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств из припаркованного автомобиля с ущербом около 1 миллиона 700 тысяч рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник, находясь на Миусской площади, при помощи специального устройства произвел дистанционную блокировку сигнализации и центрального замка припаркованной иномарки, принадлежащей 40-летнему москвичу. После этого он похитил из багажника автомобиля рюкзак с денежными средствами и ноутбуком, а из салона четыре пары очков известных брендов и с похищенным скрылся. Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний ранее судимый мужчина, приезжий из дальнего зарубежья. У злоумышленника изъята часть денег и похищенного имущества.Полицейскими установлена причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию. В августе текущего года злоумышленник из салона припаркованного на улице Александра Невского автомобиля «Фольксваген Гольф» похитил сумку с личными вещами и денежными средствами, принадлежащими 25-летней москвичке. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60