Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые проекты благоустройства территорий.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые проекты благоустройства территорий.В Москве создается новая транспортная система, которая прослужит жителям и гостям столицы долгие годы. Скоро в городе запустят новые Московские центральные диаметры – третий и четвертый (МЦД-3 и МЦД-4). Территории возле новых станций преображаются. Также приводятся в порядок участки возле действующих платформ МЦД.Так, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты благоустройства территорий возле станции Фили МЦД-1. Она расположена вдоль строящегося северного дублера Кутузовского проспекта. Здесь приведут в порядок участок площадью почти 55 гектаров – от станции "Славянский бульвар" до Москвы-реки.Согласно проекту, через пути МЦД-1 построят подземный пешеходный переход, а также реконструируют прилегающие улицы и дороги. Обустроят дополнительные наземные пешеходные переходы возле самой станции. Кроме того, появятся стоянки такси, площадки для парковки велосипедов, автомобилей, остановки общественного транспорта и навесы, которые защитят горожан от осадков.Также мэр Москвы утвердил проекты благоустройства территорий возле станций Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2. Специалисты будут работать на участке площадью почти 175 гектаров – от Ереванской улицы до станции Перерва. На этой территории тоже сделают дополнительные наземные пешеходные переходы, остановки наземного транспорта, навесы, стоянки такси и парковки для велосипедов.Но и это еще не все. Запланирована и реконструкция платформ станций Перерва. Здесь же построят новый пешеходный переход. Работы по реконструкции пройдут и на станции Москворечье.Ранее об открытии новой платформы на станции Окружная МЦД-1. Она принимает составы, следующие в центр Москвы. Скоро около новой платформы смогут останавливаться поезда в сторону области. Здесь установили современное освещение, навигацию, лавочки, два лифта в южный вестибюль и эскалатор.Напомним, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Лобни до Одинцово и МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабино до Подольска были запущены в ноябре 2019 года. Поезда по МЦД-3 и МЦД-4 планируют пустить в 2022-м.