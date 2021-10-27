В Боголюбово произошла авария с участием сразу четырёх автомобилей в районе улицы Ленина в 11 часов...

В Боголюбово произошла авария с участием сразу четырёх автомобилей в районе улицы Ленина в 11 часов вечера.Водитель ВАЗа пытался скрыться от машины патрульно-постовой службы, при этом значительно превышая скорость и совершая опасные манёвры. В итоге он не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в отбойник и подбил Газель. После ВАЗ откинуло во двор дома, где он столкнулся еще с двумя легковушками. В результате пострадали 40-летний нарушитель и его 44-летняя пассажирка. С различными травмами оба были доставлены в больницу. Что побудило водителя устроить гонки пока неизвестно.