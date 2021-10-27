И в завершение выпуска кадры из мира живой природы, которые удалось запечатлеть Дирекции особого...

И в завершение выпуска кадры из мира живой природы, которые удалось запечатлеть "Дирекции особого охраняемых территорий".На этот раз в фотоловушку в Клязьминско-Лухском заказнике попали сразу два медведя. Как сообщают сотрудники "Дирекции" это молодые особи прошлого года рождения. И возможно их мама-медведиха тоже была рядом. Но и это не всё. Также героями снимков стали лисица, лоси и зубры. И эти живые свидетельства - видимый результат той охранной работы, которая проводится в заказнике, говорят инспектора.