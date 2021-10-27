Стоимость строительства объекта оценили в 188 млн рублей.

Власти Коврова в ноябре закрывают переполненное городское кладбище. Вместо него усопших будут хоронить на новом погосте у деревни Игумново.Новая площадка рассчитана на 48 тысяч мест. По расчётам чиновников её хватит на 25 лет.Интересно, что проект нового некрополя получил положительное заключение госэкспертизы ещё в 2016 году. Однако ввод в эксплуатацию откладывали из-за отсутствия средств. Стоимость строительства объекта оценили в 188 млн рублей.В результате на участке должны появиться межквартальные проезды, вымощенные щебёнкой и оборудованные бордюрами, а также площадки для мусорных контейнеров, туалеты и скамейки.