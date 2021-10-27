Авария с пострадавшим произошла утром накануне. В Ковровском районе разбилась Лада Приора. Автомобиль вылетел в кювет и, судя по фото, несколько раз перевернулся. Авария произошла на 258

Авария с пострадавшим произошла утром накануне. В Ковровском районе разбилась Лада Приора. Автомобиль вылетел в кювет и, судя по фото, несколько раз перевернулся. Авария произошла на 258 километре трассы М-7. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля Лада 1971 года рождения, при движении со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода, совершил