В поселке Мелехово Ковровского района пожарные тушили автобус. ЧП произошло утром 27 октября на улице Первомайская у дома №22. К приезду пожарных наблюдалось горение колеса. Его оперативно

В поселке Мелехово Ковровского района пожарные тушили автобус. ЧП произошло утром 27 октября на улице Первомайская у дома №22. К приезду пожарных наблюдалось горение колеса. Его оперативно потушили огнеборцы и не дали пламени перекинуться на кузов. Как уточняют в тревожном ведомстве, автобус следовал без пассажиров. На вызов привлекались 10 человек и 2 спецмашины.