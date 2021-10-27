Победителей акции Вакцина – твой ключ к успеху будут определять каждую неделю.

Победителей акции "Вакцина – твой ключ к успеху" будут определять каждую неделю.В Москве запущена акция "Вакцина – твой ключ к здоровью". Ее участниками становятся жители столицы, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Среди них в эфире телеканала "Москва 24" разыгрывают квартиры в Москве.Первый розыгрыш провели среди москвичей, которые сделали прививку с 18 по 24 октября. Обладателями новых квартир в столице стали Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (последние цифры номера телефона 60-06). В общей сложности в розыгрыше приняли участие почти 139 тысяч человек.Двух победителей будут определять каждую неделю до 24 ноября. Инициатором акции "Вакцина – твой ключ к здоровью" выступила Московская торгово-промышленная палата. Застройщики предоставили 10 квартир для розыгрыша. Кстати, москвичи старшего возраста могут не только выиграть объект недвижимости, но и получить на выбор подарочные наборы "С заботой о здоровье" или денежную компенсацию.Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно, предварительно записавшись в один из центров вакцинации в поликлинике. Также работают выездные бригады в популярных общественных местах. Там вакцинация проходит без представительной записи.Напомним, в Москве выходные дни с 28 октября по 7 ноября. На время работу приостанавливает значительная часть предприятий и организаций: в частности, сферы услуг, торговли, общественного питания, спорта, культуры, развлечений. Это сделано для того, чтобы разорвать цепочки передачи вируса во время пиковых значений пандемии, мэр столицы Сергей Собянин.