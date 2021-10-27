Пользуясь тем, что чужая карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник неоднократно использовал ее для совершения своих покупок.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 46-летний местный житель. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу, когда на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств, после чего банковскую карту он заблокировал.Общий ущерб составил более 6 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте, изучили записи с камер видеонаблюдения из торговых точек, в которых происходили списания. В результате по подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан 32-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в гостях у потерпевшего, пока хозяин квартиры отлучился в соседнюю комнату, вынул из кармана его куртки банковскую карту, после чего поспешил уйти. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах города. Когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).