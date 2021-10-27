Напомним, что с 30 октября по 7 ноября Указом Президента РФ установлены нерабочие дни в целях...

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября Указом Президента РФ установлены нерабочие дни в целях предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции covid-19.Учитывая, что 1-3 ноября объявлены нерабочими, а 4-7 ноября являются календарными праздниками, многие родители не планируют водить ребенка в детский сад в течение всей предстоящей недели. Однако если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, с 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады города Владимира будут открыты для детей на основании заявок родителей.В управлении образования администрации города Владимира разъясняют, что каких-либо справок от работодателя предоставлять не потребуется. Но родителей просят заблаговременно сообщить воспитателю либо заведующей, что ребенок будет посещать свой детский сад с 1 по 3 ноября. Предварительный мониторинг необходим, чтобы определить численность персонала и заказать для детей продукты.Как показывает практика, в период нерабочих дней детские сады посещают дети родителей, которые заняты на непрерывном производстве либо работают по долгу службы - например, медики, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, транспортной отрасли, сферы ЖКХ.