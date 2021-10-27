Люди, которые связывают прошлое с настоящим. Наш Владимир: за веком век. В Областном доме...

Люди, которые связывают прошлое с настоящим. "Наш Владимир: за веком век". В Областном доме работников искусств состоялась презентация книги сотрудника отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки Валентины Титовой.В ее книге - история Владимира со дня основания до сегодняшних дней. Биографии известных личностей - от Юрия Долгорукого до Александра и Игоря Столетовых, мнения исследователей на разные страницы истории, событийные параллели, популярные легенды - а многие имеют исторические корни, подчеркивает Валентина Титова. Книга "Наш Владимир: за веком век" - для широкого круга читателей, для школьников и краеведов. По словам исследователя, многие имена остаются за границей истории. И некоторые из них Валентина Ивановна воскрешает в своей книге.Валентина Титова, краевед, автор книги "Наш Владимир: за веком век":- Владимиров я сопоставила... Владимир Мономах и Владимир Святославович. Я не делала собственных выводов. Я до читателя старалась донести разные точки зрения на основателей города Владимира - чем они интересны, чем занимались, когда Владимир возник.