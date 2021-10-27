Председатель общественного совета ознакомился со спецификой работы подразделения, обратив внимание на работу с гражданами при оказании государственных услуг.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и осуществления общественного контроля над деятельностью полиции председатель общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области Михаил Кошевников проверил работу отделения РЭО ГИБДД.В ходе посещения отдела Михаил Александрович ознакомился со спецификой работы подразделения, обратил внимание на работу с гражданами при оказании государственных услуг, актуальность и полноту сведений, представленных на информационных стендах зала приема и выдачи документов, наличие необходимой нормативно-правовой информации.Кроме того, председатель общественного совета проинспектировал площадку для осмотра транспорта, возможность беспрепятственного проезда к ней. Михаил Ковешников побеседовал с личным составом РЭО ГИБДД и гражданами, находившимися в отделе, отметив, что работа ведется с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.Результатами проверки председатель общественного совета остался удовлетворен, нарушений и замечаний в работе подразделения не выявлено.