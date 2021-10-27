Председатель общественного совета ознакомился со спецификой работы подразделения, обратив внимание на работу с гражданами при оказании государственных услуг.
В рамках акции «Гражданский мониторинг» и осуществления общественного контроля над деятельностью полиции председатель общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области Михаил Кошевников проверил работу отделения РЭО ГИБДД.
В ходе посещения отдела Михаил Александрович ознакомился со спецификой работы подразделения, обратил внимание на работу с гражданами при оказании государственных услуг, актуальность и полноту сведений, представленных на информационных стендах зала приема и выдачи документов, наличие необходимой нормативно-правовой информации.
Кроме того, председатель общественного совета проинспектировал площадку для осмотра транспорта, возможность беспрепятственного проезда к ней. Михаил Ковешников побеседовал с личным составом РЭО ГИБДД и гражданами, находившимися в отделе, отметив, что работа ведется с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.
Результатами проверки председатель общественного совета остался удовлетворен, нарушений и замечаний в работе подразделения не выявлено.