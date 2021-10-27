В Культурном центре столичной полиции выбрали финалистов регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»...

В столичной полиции подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В этом году для участия дети прислали 110 работ.В Культурном центре столичной полиции выбрали финалистов регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Работы были выполнены как детьми, которые занимаются творчеством профессионально, так и любителями.В этом году была выделена отдельная номинация, посвященная труду медицинских работников ведомства, которые на протяжении двух лет несут службу в усиленном режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.В состав конкурсного жюри вошли представители Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, Вадим Бреев и Виктор Васильев.Члены конкурсной комиссии отметили, что дети сотрудников московской полиции с удовольствием принимают участие в конкурсе и с каждым годом присылают все более интересные и красивые творческие работы, что сложно оценивать работы ребят, настолько они все пропитаны теплотой и уютом, каждая история заслуживает внимания и победы.По итогам работы конкурсного жюри определены следующие финалисты в трех возрастных группах: в возрастной группе от 6 до 8 лет лучшей стала работа Дудина Кирилла, 6 лет (рисунок «Мои папа и дядя работают в полиции»), от 9 до 11 лет – Колемаскина Егора, 9 лет (рисунок «Мы в надёжных руках»), от 12 до 14 лет – Николаевой Глафиры, 12 лет (рисунок «Моя мама работает в полиции метро»).Работы победителей представят столичную полицию на Всероссийском этапе конкурса «Мои родители работают в полиции».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве