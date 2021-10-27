Весь третий этаж - под инновационное пространство. В шестой вязниковской школе с этого учебного...

Весь третий этаж - под инновационное пространство. В шестой вязниковской школе с этого учебного года начал работу образовательный центр - в рамках федерального проекта министерства просвещения "Точка роста".На оснащение кабинетов химии, физики, робототехники, библиотеки и комнаты отдыха выделено 5 миллионов рублей, из них 2,5 направлено на ремонт помещений. Подобные центры на базе сельских школ и школ малых городов сегодня появляются по всей области и призваны вывести эти учреждения на новый уровень. Предполагается и сетевое взаимодействие всех инновационных школьных центров страны. Правда, говорят учителя, приобретенного оборудования не всегда хватает.Анатолий Пайков, учитель технологии СОШ №6 г. Вязники:- Надо соответствующую базу. Вы видите, что конструкторов явно не хватает. Чтобы получить отдачу - надо инвестировать. Вот если б у нас еще вот десяток наборов таких был, каждый ученик мог бы заниматься индивидуально.