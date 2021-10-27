Ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

Ночью 9 октября в районном центре инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «Мерседес» под управлением 48-летнего жителя Кольчугинского района. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт наличия алкоголя в организме подтвердился результатами освидетельствования.При проверке полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного нарушения, однако вновь сел за руль, употребив спиртное.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ).Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.