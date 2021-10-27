Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поиски закончены
Ушла в лес с ребёнком и не вернулась....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поиски закончены
Ушла в лес с ребёнком и не вернулась. История поисков матери и её 10-летней дочери в Гусь-Хрустальном районе.
- Без тепла
Две недели без отопления. В Александровском районе человеческий фактор не дает коммунальщикам устранить аварию.
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И масочный режим не только для пассажиров. Как его соблюдают водители автобусов и такси, и какие штрафы грозят за отсутствие маски?