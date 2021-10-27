На 27 октября показатель составляет 33%.
На 27 октября Владимирская область занимает 53 место в рейтинге субъектов РФ по темпам переписи населения. Об этом во время брифинга рассказал глава Владимирстата Александр
«Вместо запланированных 35% мы едва подходим к 33%», - уточнил он.
Хуже всего ситуация во Владимире, Муроме, Коврове, а также в Александровском и Киржачском районах, где переписано всего 20% человек.
В лидерах – Камешковский район – 60%. Среди «передовиков» также Муромский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы.
«Будет обидно, если по результатам переписи регион будет исключен из каких-то программ», - резюмировал руководитель.