На 27 октября показатель составляет 33%.

На 27 октября Владимирская область занимает 53 место в рейтинге субъектов РФ по темпам переписи населения. Об этом во время брифинга рассказал глава Владимирстата Александр«Вместо запланированных 35% мы едва подходим к 33%», - уточнил он.Хуже всего ситуация во Владимире, Муроме, Коврове, а также в Александровском и Киржачском районах, где переписано всего 20% человек.В лидерах – Камешковский район – 60%. Среди «передовиков» также Муромский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы.«Будет обидно, если по результатам переписи регион будет исключен из каких-то программ», - резюмировал руководитель.