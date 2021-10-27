Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 28 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Порядок ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 28 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Порядок уплаты государственной пошлины и ее размер».На вопросы граждан ответит начальник Вязниковского отдела - Андрийцо Светлана Валерьевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49233) 3-08-11.