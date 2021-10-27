С 1 по 3 ноября все муниципальные детсады Владимира будут работать на основании заявок родителей. Об этом сообщили в мэрии города. Власти понимают, что не все родители смогут оставить детей

С 1 по 3 ноября все муниципальные детсады Владимира будут работать на основании заявок родителей. Об этом сообщили в мэрии города. Власти понимают, что не все родители смогут оставить детей дома в ковидные каникулы. Чтобы продолжить водить ребенка в детский сад с 1 по 3 ноября никаких справок от работодателя предоставлять не надо. Но родителей