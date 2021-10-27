Справок от работодателей не потребуется.

С 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады Владимира будут открыты для детей на основании заявок родителей. Об этом сообщает горадминистрация.«Предоставлять справки от работодателя не потребуется. Просим заблаговременно сообщить воспитателю или заведующей, что ребёнок будет посещать учреждение с 1 по 3 ноября. Предварительный мониторинг необходим, чтобы определить количество персонала и заказать продукты для малышей», - уточнили в управлении образования.Как показывает практика, в период нерабочих дней дошкольные учреждения посещают дети медиков, военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, транспортной отрасли, сферы ЖКХ.