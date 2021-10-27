Конкурсного управляющего из Москвы обвиняют в коммерческом подкупе. Судить его будут во Владимире. Зам. прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Москвы 1964

Конкурсного управляющего из Москвы обвиняют в коммерческом подкупе. Судить его будут во Владимире. Зам. прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Москвы 1964 года рождения. По версии следствия, в декабре 2017 года директор строительной компании, в отношении которой проводилась процедура банкротства, обратился к конкурсному управляющему с просьбой о предоставлении ему возможности заниматься бизнесом. Управляющий,